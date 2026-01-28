«Haus des Geldes»-Ableger «Berlin»: Langer Trailer zu Staffel zwei

Doch wie so oft ist nicht alles, wie es scheint, in der Welt der Netflix–Serie. «Berlin und Damián versammeln die Gang für einen neuen, meisterhaften Raub: Dieses Mal wollen sie in Sevilla so tun, als ob sie das Gemälde ‹Die Dame mit dem Hermelin› stehlen. So tun? Warum das? Nun, ihr eigentliches Opfer sind der Herzog von Málaga und seine Frau, ein Paar, das glaubt, Berlin erpressen zu können. Womit die beiden nicht gerechnet haben: Mit ihren Drohungen wecken sie Berlins dunkelste Seite – und seine Rachegelüste», heisst es in der offiziellen Handlungsbeschreibung von Netflix.