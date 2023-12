Haus verwüstet? Cardi B und Offset werden verklagt

Cardi B (31) und Offset (32) müssen sich offenbar vor Gericht verantworten. Die beiden Musiker, die mittlerweile getrennt sind, sollen in einer Mietangelegenheit verklagt werden, wie «TMZ» unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet. Das Ex–Paar lebte seit Anfang 2022 in einem Haus in Beverly Hills, zog aber ohne zu kündigen im Oktober aus dem Haus aus. Nach Angaben des Vermieters waren sie mit der Miete und den Nebenkosten im Rückstand.