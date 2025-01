Haus von Mel Gibson in Los Angeles abgebrannt: «Sah aus wie Dresden»

Oscarpreisträger Mel Gibson (69) gehört zu den Prominenten, deren Häuser den verheerenden Waldbränden in Südkalifornien zum Opfer gefallen sind. Es sei «niederschmetternd und emotional, ich habe dort eine lange Zeit gelebt», sagte der Schauspieler im Interview mit «NewsNation». Gleichzeitig nimmt er den Verlust aber auch etwas nüchtern mit Humor: «Es ist nur ein Ding. Es sind nur Sachen. Und ich bin von der Last meiner Sachen befreit worden, weil alles in Schutt und Asche liegt», so Gibson zynisch. «Wenigstens habe ich keine dieser lästigen Klempnerprobleme mehr.»