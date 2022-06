Haut vor UV-Strahlen schützen: Welcher Schutz ist der richtige?

Wer auf der Suche nach der richtigen Sonnencreme ist, kommt an dem Begriff SPF nicht vorbei. SPF steht für «Sun Protection Factor» (dt. Sonnenschutzfaktor) und gibt an, wie viel Schutz ein Produkt leistet. Die meisten Sonnencremes haben hierzulande einen SPF zwischen 15 und 50. Was bedeutet das genau? Eine Lotion mit SPF 15 blockt etwa 93 Prozent der UVB-Strahlen. Bei SPF 50 sind es rund 98 Prozent.