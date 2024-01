Hautkrebs! Lindsay Lohans Vater musste operiert werden

«Schäme dich niemals für die Narben»

Im Gespräch mit «TMZ» erklärte der Vater der Schauspielerin, dass er seit etwa vier Jahren gegen Karzinome kämpfe und «kürzlich eine verdächtige Veränderung» an seiner Hand gehabt habe. Deshalb hätten die Ärzte eine Biopsie veranlasst. Am Dienstagabend teilten sie ihm dann mit, dass die Stelle so schnell wie möglich entfernt werden müsse. Der 63–Jährige erklärte, dass sie «tiefe Wurzeln» gehabt habe, man sie aber am Mittwoch vollständig entfernen konnte. Aufgrund der «aggressiven» Natur seiner Krebserkrankung muss der Vater von vier Kindern engmaschig überwacht werden, da es wahrscheinlich ist, dass der Krebs erneut auftritt.