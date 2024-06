«Hawaii Five-0»-Schauspieler Taylor Wily mit 56 Jahren gestorben

Wily wurde 1968 auf Hawaii geboren. In Film und Fernsehen war er vor allem bekannt für die Rolle des Kamekona in «Hawaii Five–0», in der er in 171 Folgen zu sehen war. Daneben hatte er unter anderem kleinere Rollen in den Serien–Remakes von «MacGyver» und «Magnum» sowie in der Komödie «Nie wieder Sex mit der Ex». Er hinterlässt dem Bericht zufolge seine Ehefrau Halona und zwei Kinder.