Hawaii: Prinz Harry überrascht mit Auftritt

Nicht nur König Charles (74), Königsgemahlin Camilla (75) und die hochrangigen britischen Royals zeigten sich in den vergangenen Tagen zu Veranstaltungen rund um den Remembrance Day. In den USA absolvierte offenbar auch Prinz Harry (38) einen Auftritt, um an gefallene Soldaten zu erinnern. Der Sohn des britischen Königs, der seit 2020 in Kalifornien lebt, wurde auf Hawaii gesichtet. Er soll dort dem USS Arizona Memorial in Pearl Harbor einen Besuch abgestattet haben.