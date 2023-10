Haydn Gwynne: Die «The Crown»- und «The Windsors»-Darstellerin ist tot

Haydn Gwynne spielte in «The Windsors» und «The Crown»

Gemeinsam mit Mirren stand Gwynne beim berühmten Theaterstück «The Audience» auf der Bühne. Bekannt wurde Gwynne jedoch vor allem aufgrund ihrer zahlreichen Serien–Engagements. So spielte sie zum Beispiel Königin Camilla (76) in der bissigen Royal–Satire «The Windsors» oder auch in der Netflix–Serie «The Crown», in der sie eine Hofdame verkörperte. Ihren Durchbruch feierte sie dank ihrer Hauptrolle in der Channel–4–Kultsitcom «Drop the Dead Monkey» ab 1990.