Hazel Brugger bekommt eigenes «LOL»-Spin-off

Verschärfte Regeln bei «LOL Next»

Im Spin–off, das 2026 bei Prime Video erscheinen wird, treten zehn Comedy–Stars an, die im Internet auf ihren Social–Media–Accounts regelmässig für Lacher sorgen. In vier Episoden müssen sie – wie im Original – ernst bleiben, während ihre Mitstreiter alles daransetzen, sie zum Lachen zu bringen. Gastgeberin Hazel Brugger hält das Geschehen in ihrem Kontrollraum im Auge und steuert auch Gimmicks bei, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kalt zu erwischen. Die Regeln sind diesmal jedoch härter: Wer auch nur einmal lacht, scheidet sofort aus. Der Sieger oder die Siegerin gewinnt wie gewohnt 50.000 Euro für einen guten Zweck.