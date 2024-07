HBO bestätigt: Dreh zur dritten «Euphoria»-Staffel beginnt Anfang 2025

Und es gibt noch weitere hervorragende Nachrichten für Fans der Show von Serienschöpfer Sam Levinson (39): Der Cast rund um Superstar Zendaya (27) sowie die Shootingstars Sydney Sweeney (26) und Jacob Elordi (27) wird für die Fortsetzung komplett zurückkehren. Gerade die Popularität dieser Darsteller hatte die Produktion von Staffel drei erschwert. Während Zendaya schon vor «Euphoria» dank der «Spider–Man»–Filme ein grosser Star war (und zuletzt in «Dune: Part Two» brillierte), stiegen Sweeney, die zuletzt etwa in der romantischen Komödie «Wo die Lüge hinfällt» und dem Superhelden–Flop «Madame Web» zu sehen war, sowie Elordi («Saltburn») gerade durch die HBO–Serie in die erste Liga Hollywoods auf.