HBO bestätigt: «House of the Dragon» endet mit Staffel vier

Die HBO–Serie «House of the Dragon», ein Prequel zu «Game of Thrones», basiert auf einem abgeschlossenen Roman von Fantasy–Autor George R. R. Martin (75), der den Titel «Feuer und Blut – Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros» trägt. Durch die im Gegensatz zur Mutterserie abgeschlossene Vorlage war schon immer klar, dass die Serie «House of the Dragon» in nicht allzu ferner Zukunft ein Ende haben wird. Nun ist auch offiziell bekannt, wann es so weit sein wird: Nach der gerade erst zu Ende gegangenen zweiten Staffel kehrt «House of the Dragon» noch für Season drei und vier auf die Bildschirme zurück.