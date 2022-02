HBO bestätigt Verlängerung: «Euphoria» bekommt eine dritte Staffel

Francesca Orsi, Executive-Vice-President von HBO, schwärmt nur so von Serienschöpfer Sam Levinson (37) und Hauptdarstellerin Zendaya. Sie und der gesamte Cast der Serie seien in «Staffel zwei zu ganz grosser Form aufgelaufen, haben erzählerische Konventionen und Formen in Frage gestellt und dabei doch das Herz der Serie bewahrt», heisst es in einem Statement. «Wir könnten nicht stolzer darauf sein, mit diesem begabten, unglaublich talentierten Team zusammenzuarbeiten und unsere gemeinsame Reise mit ihnen in Staffel drei fortzusetzen.»