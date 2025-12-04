HBO kündigt Premiere der neuen «Euphoria»-Staffel für April 2026 an

Sydney Sweeney wird in der neuen Staffel heiraten

Der Charakter Rue, gespielt von Zendaya (29), hält sich zu Beginn der neuen Staffel südlich der Grenze in Mexiko auf, ist verschuldet und muss nach kreativen Wegen suchen, um diese abzubezahlen. Über Cassie, die Rolle von Sydney Sweeney (28) sagt Levinson: «Cassie lebt mit Nate in einem Vorort, sie sind verlobt und sie ist süchtig nach Social Media. Dort verfolgt sie besessen, wie erfolgreich ihre ehemaligen Mitschülerinnen so sind.»