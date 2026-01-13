HBO Max startet: Diese Optionen gibt es für den neuen Streamingdienst

Die Preismodelle bei HBO Max

HBO Max führt eine gestaffelte Preisstruktur ein. Auffällig ist, dass die Preise für das erste Jahr niedriger angesetzt sind als für das Folgejahr. Ab Januar 2027 erhöht sich die monatliche Gebühr in allen Tarifen um jeweils einen Euro. Aktuell liegt der Preis für den Basis–Tarif mit Werbung bei 5,99 Euro im Monat. Dafür kann man mit zwei Geräten parallel in Full HD streamen, allerdings keine Titel downloaden.