HBO verlängert Comedy-Serie «Rooster» mit Steve Carell

Rekordstart bei HBO

Dass die Verlängerung kommt, war demnach ebenso kaum eine Überraschung. In den ersten drei Tagen nach der Premiere im März schauten laut des Berichts des Portals rund 2,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer über mehrere Plattformen verteilt in den USA die Serie. Es sei das stärkste Debüt einer HBO–Comedy seit fast elf Jahren gewesen.