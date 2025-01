«Heart Of The Beast»: Brad Pitt übernimmt Hauptrolle in Survival-Film

Pitt spielte in Ayers «Herz aus Stahl» (im Original: «Fury») aus dem Jahr 2014 mit. In dem Kriegsfilm, der in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs spielt, mimte er Don «Wardaddy» Collier, der Teil einer Panzerbesatzung ist. Nun soll die gemeinsame Arbeit an «Heart of the Beast» für Paramount Pictures folgen.