«Heated Rivalry»: Fans können für sich das Cottage mieten

Die Serie «Heated Rivalry» hat sich seit ihrem Start im Spätherbst 2025 zu einem globalen Phänomen entwickelt. In der finalen Folge der ersten Staffel dient das Barlochan Cottage als Rückzugsort für die rivalisierenden Eishockeyprofis Shane Hollander (Hudson Williams, 25) und Ilya Rozanov (Connor Storrie, 26), deren Beziehung sich dort auf unerwartete Weise vertieft. Die damit verbundenen Szenen haben das Cottage und die Region um den Lake Muskoka für Fans zu einem regelrechten Pilgerort gemacht. Über Airbnb können Fans diese filmische Kulisse nun im echten Leben buchen.