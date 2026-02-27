«Heated Rivalry»: Neue Dreharbeiten starten im Sommer

Tierney gab bekannt, dass das Autoren–Team derzeit an den Drehbüchern für die zweite Staffel arbeitet. Die Dreharbeiten sollen im August starten. Zunächst hatte Moderatorin Gayle King im Interview einen Sendetermin im April 2027 genannt, doch der Sender korrigierte diese Angabe wenige Stunden später. Bell Media und Crave, das kanadische Studio hinter der Serie, präzisierten in einer offiziellen Stellungnahme: «Wir können bestätigen, dass die Produktion der zweiten Staffel im Sommer beginnen wird und wir streben eine Premiere im Frühjahr 2027 an.»