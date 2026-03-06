«Heated Rivalry»-Schöpfer widmet sich Serie über Alexander den Grossen

Netflix hat laut US–Branchenseite «Variety» eine Dramaserie über Alexander den Grossen in Auftrag gegeben. Ein gewöhnliches Historiendrama dürfte es aber nicht werden, denn: Hinter dem Projekt steckt Jacob Tierney (46), der sich zuletzt mit der heiss diskutierten Serie «Heated Rivalry» als Kreativkraft der ersten Reihe profiliert hat. Tierney wird «Alexander» nicht nur schreiben, sondern auch selbst inszenieren und als ausführender Produzent verantworten.