«Heated Rivalry»: Was die Serien-Sensation so besonders macht

«Heated Rivalry» ist mehr als nur Sex

«Heated Rivalry» basiert auf dem gleichnamigen Roman der Autorin Rachel Reid und ist Teil ihrer «Game Changers»–Buchreihe. Es geht um die Geschichte von Shane Hollander (Hudson Williams, 24) und Ilya Rozanov (Connor Storrie, 25), die als vielversprechende Nachwuchstalente in die fiktive Major League of Hockey (MLH) einsteigen. Es entsteht eine Rivalität zwischen den jungen Rookies, die von Medien, Fans und Teamkameraden befeuert wird. Wessen Team holt den Cup? Wer schiesst die meisten Tore der Saison? Wer kommt bei Olympia weiter? Dabei verbindet die beiden auch eine besondere Anziehung, die sie in einer geheimen Affäre über viele Jahre ausleben. Doch dann stellen sie fest, dass sie echte Gefühle füreinander entwickeln.