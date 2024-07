Heftige Vorwürfe gegen Alec Baldwin: «Hat mit echter Waffe gespielt»

Im Prozess gegen den Schauspieler Alec Baldwin (66) wegen fahrlässiger Tötung im Gericht in Santa Fe, New Mexiko, sind nach dem Beginn am 9. Juli nun am Mittwoch (10. Juli) die Eröffnungsplädoyers der Anwälte verlesen worden. Die Staatsanwaltschaft hat Baldwin darin bereits heftige Vorwürfe gemacht, etwa, dass er am Set «mit einer echten Waffe gespielt» und «die grundlegendsten Sicherheitsregeln für den Waffengebrauch gebrochen» habe. Die Verteidigung hielt vehement dagegen.