Heidi ist von den «GNTM»-Männern begeistert: «Meine Boys rocken das!»

«Mein Herz ist in meinen Popo gerutscht.»

Folge drei begann, wie Folge zwei endete: mit einem Schock für die Models. Denn kurz vor der ersten Fashion–Show musste Heidi ihren Casting–Fauxpas eingestehen: «Ich war gestern so euphorisch, dass ich zu viele ausgewählt habe.» Unter den 24 Girls und 30 Boys musste in einem Spontan–Catwalk in Bademänteln also noch einmal ausgesiebt werden. Kandidat Luka (24) war fassungslos: «Wir dachten, jetzt üben wir für die Show. Und dann geht es erstmal darum, nicht rauszufliegen.» Oder wie Marcia (23) es zusammenfasste: «Mein Herz ist in meinen Popo gerutscht.» Nervenbündel Lucas (24) vermutete aufgrund des zahlenmässigen Ungleichgewichts: «Es fliegen mehr Männer raus als Frauen.» Wirklich?