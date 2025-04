Heidi Klum: Bei diesem Leder-Outfit kann niemand weggucken

Heidi Klum (51) liebt es, mit ihren Looks Aufmerksamkeit zu erregen – und ihr neuestes Outfit ist keine Ausnahme. Das Model wurde am Dienstag in Soho in New York City fotografiert und war dabei von Kopf bis Fuss in schwarzem Leder gekleidet. Besonderer Hingucker: die ultrahohen, glänzenden Leder–Overknee–Boots der 51–Jährigen.