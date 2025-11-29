Heidi Klum bekommt eine Familien-Doku auf ProSieben

Erst im Oktober hatte Klum eine zusätzliche Show bei ProSieben erhalten. Unter dem Titel «HeidiFest» feierte sie ihr eigenes Oktoberfest im Münchner Hofbräuhaus mit Familienmitgliedern, Freunden und Musikstars. Zudem haben die Dreharbeiten für die nächste «GNTM»–Staffel bereits begonnen – zum 21. Mal geht Klum auf die Suche nach Nachwuchsmodels. Der Starttermin wurde noch nicht bekannt gegeben. Die Premiere erfolgt jedoch üblicherweise im Februar auf ProSieben.