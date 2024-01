Heidi Klum bis Dua Lipa: Die modischen Highlights der Golden Globes

Die Trendfarben und –formen

Wenig bis gar kein Bein zu zeigen – das deutete sich noch durch weitere Stars als neuer Trend an: So wählte Musikerin Taylor Swift (34) ein bodenlanges grünes Kleid in Metallic–Optik von Guccis Sabato De Sarno aus. Riley Keough (34) tat es ihr mit einem Dress von Chanel mit floralem Muster gleich, bei dem dank leichter Transparenz jedoch ein wenig Haut zu sehen war – so auch bei «Yellowjackets»–Star Christina Ricci (43) und ihrer Robe von Fendi.