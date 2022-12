Heidi Klum bringt Bill und Tom Kaulitz das Skifahren bei

Heidi Klum zeigt, wie es geht

In einem Clip sind die Zwillingsbrüder zu sehen, wie sie langsam und vorsichtig die Piste hinunterfahren. «Fahr mal ein paar schöne Kurven, Tom», erklärt Klum, die die beiden filmt. «Schön macht ihr das, für den ersten Tag.» Auch im Kommentar kann das Model seine Begeisterung kaum zurückhalten. «Sehr gut! Tom und Bills erster Tag. Ein Lob an den Skilehrer.» Neben dem Video veröffentlichte Klum ein Foto, auf dem die drei in die Kamera lächeln - jeder mit einem Aperol Spritz vor sich.