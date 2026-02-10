Heidi Klum: Diese Auszeichnungen hat sie mit «GNTM» schon abgeräumt

Für den Deutschen Fernsehpreis war sie nominiert

Eine Entwicklung, für die Heidi Klum 2025 nicht nur den Bambi erhielt. Bereits einen Tag später nahm sie im November in Berlin den «Global Icon»–Preis bei der Verleihung der «Glamour Women of the Year Awards» entgegen. Zudem war sie mit «GNTM» auch für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie «Beste Unterhaltung Reality» nominiert. Bei der Preisverleihung im September in Köln musste sie sich dann aber der eigenen Familie geschlagen geben. Ihr Mann Tom (36) und Schwager Bill Kaulitz (36) triumphierten mit der zweiten Staffel ihrer Netflix–Show «Kaulitz & Kaulitz». Eine Niederlage, die Klum sicher verschmerzen kann.