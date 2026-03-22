Heidi Klum feiert Gustav Schäfer bei «Let's Dance»

Bill und Tom Kaulitz (36) haben zugegeben, dass sie von der «Let's Dance»–Teilnahme ihres Tokio–Hotel–Kollegen Gustav Schäfer (37) wenig mitbekommen. Ganz anders scheint das bei Heidi Klum (52) zu sein: Sie meldete sich am Wochenende mit digitaler Unterstützung für den Schlagzeuger.
Heidi Klum teilt Clip von Schäfer
In ihrer Instagram–Story teilte sie einen Ausschnitt, in dem Schäfer in einem Interview sagt: «Wie könnte das wohl aussehen, wenn ein Nilpferd Cha–Cha–Cha tanzt.» In der nächsten Szene ist er dann auf dem Parkett mit Profitänzerin Anastasia Maruster (28) zu sehen. Dazu bekundete Klum: «I love it» (dt. «Ich liebe es») und fügte sich tanzend hinzu. Am Freitag legten Schäfer und Maruster bei «Let's Dance» einen Cha–Cha–Cha zu «Boogie Wonderland» aufs Parkett, für den sie von der Jury 17 Punkte erhielten. «Du bist ein sympathischer, lieber Typ, ich mag das!», schwärmte Juror Joachim Llambi (61) noch.
Schäfer selbst, der bei dem Auftritt ein funkelndes Outfit trug, war auch sehr zufrieden mit seiner Performance. In einem Posting schrieb er: «Beweis erbracht: Eine Diskokugel gehört nicht nur an die Decke – sie kann auch übers Parkett rollen! Mit Cha–Cha–Cha, ordentlich Glitzer und jeder Menge guter Laune starten wir funkelnd ins Wochenende. Der Dancefloor hat geglüht – und ich zähle jetzt schon die Minuten bis zur nächsten Show!» Zuvor hatte er bereits verraten, dass er durch das harte Tanztraining schon abgenommen hat. In den ersten zwei Wochen verlor er bereits mehr als vier Kilogramm.
Es war nicht das erste Mal, dass Heidi Klum den Bandkollegen ihres Ehemannes Tom Kaulitz supportete. Unter einem Tanzvideo kommentierte sie bereits nach einer vorherigen Show: «Super. Bravo Gustav.»
Bill Kauliz lästert über die RTL–Tanzshow
Bill und Tom Kaulitz hingegen verfolgen die Fortschritte von Schäfer nicht ganz so aufmerksam. In ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» erzählten sie, dass sie nur Ausschnitte gesehen haben und witzelten über seine Teilnahme. Warum sie bisher kaum darüber sprachen? «Das hat einen ganz einfachen Grund: Wir haben einfach nicht gedacht, dass Gustav überhaupt noch so lange dabei ist», erklärte Tom. Beide betonten jedoch, dass dies «nicht böse gemeint» sei. «Wir kennen den ja schon lange», ergänzte Bill und stellte klar, dass der Drummer «nicht tanzen» könne. Er bekundete dann noch, dass er die Sendung «einfach so scheisse langweilig» fände. «Gustav natürlich nicht, aber ich müsste dann dahinspulen, wo er tanzt.»
Wegen der Übertragung des DFB–Testspiels gegen die Schweiz verschiebt RTL die nächste Ausgabe von «Let's Dance»: Die vierte reguläre Live–Show steigt statt am Freitag erst am Sonntag, 29. März, 20:15 Uhr (auch RTL+).