Heidi Klum feiert mit Beyoncé Geburtstag

US–Superstar Beyoncé (42) hat dieses Jahr mit sehr vielen Menschen ihren Geburtstag gefeiert. Am 4. September wurde die Sängerin 42 Jahre alt – und gab in Kalifornien ein Konzert. Bei ihrem dritten und letzten Tour–Stopp im SoFi Stadium in Inglewood waren auch eine Menge prominenter Gäste dabei. Unter anderem liess sich Topmodel Heidi Klum (50) das Geburtstagskonzert von Beyoncé nicht entgehen.