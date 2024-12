Heidi Klum geniesst Familienauszeit in den Bergen

Zu erkennen ist dennoch, dass fast alle rote Skischuhe tragen. Golden glitzert neben Bills Jacke noch Klums Tasche auf ihrem hellrosa Outfit. Während Tom in Beige gekleidet ist und Leni in Hellgrau, tragen Henry, Johan und Lou schwarze Klamotten. Alles in allem dürfte es ein Traumtag im Sonnenschein gewesen sein. Bill Kaulitz zeigt in seinen Stories übrigens, dass die Pausen auch nicht zu kurz kamen, er hält ein orangefarbenes Getränk in die Kamera.