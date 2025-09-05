Heidi Klum gibt erste Hinweise auf ihr Halloween-Kostüm

Der Herbst naht und damit auch Halloween. Heidi Klum (52) hat nun schon mal einen kleinen Einblick in ihr neues Kostüm gegeben, das sie für ihre jährliche Party in New York vorbereitet. Die 52–Jährige schrieb zu einem Instagram–Video: «Halloween steht vor der Tür.» Der Clip zeigt, wie Klum von einem Mann, bei dem es sich offenbar um Maskenbildner Michael Marino handelt, angewiesen wird, auf eine Art Formpapier zu beissen. Das könnte darauf hindeuten, dass ein künstliches Gebiss Teil ihrer Halloween–Verwandlung wird.