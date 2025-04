Heidi Klum gibt spontanes Strassen-Interview mit Tochter Lou

Heidi Klums (51) Kinder treten nach und nach mehr in die Öffentlichkeit. Die 17–jährige Tochter des Models, Lou, hat nun ihr erstes Interview gegeben – und das ganz spontan auf der Strasse. Gemeinsam mit Mama Heidi wurde sie in New York City von einem TikToker namens «deewishclips» angesprochen und stellte sich dessen Fragen.