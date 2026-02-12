Heidi Klum gratuliert ihrer Mutter mit einem Bikinifoto

Heidi Klum (52) lässt es sich nicht nehmen, ihrer Mutter öffentlich eine Liebeserklärung zu machen. Die «Germany's next Topmodel»–Chefin gratulierte ihrer Mutter Erna Klum auf Instagram zum Geburtstag. Dafür wählte sie ein ganz besonderes Foto: einen Bikini–Schnappschuss ihrer Mama aus früheren Zeiten. Im lila Blümchen–Badeoutfit sitzt die platinblonde junge Frau auf einer 1970er–Jahre–Blümchen–Liege. Daneben ein Korb und auf der andren Seite eine Liege mit Leo–Decke darauf.