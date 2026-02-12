Heidi Klum gratuliert ihrer Mutter mit einem Bikinifoto

Heidi Klum (52) lässt es sich nicht nehmen, ihrer Mutter öffentlich eine Liebeserklärung zu machen. Die «Germany's next Topmodel»–Chefin gratulierte ihrer Mutter Erna Klum auf Instagram zum Geburtstag. Dafür wählte sie ein ganz besonderes Foto: einen Bikini–Schnappschuss ihrer Mama aus früheren Zeiten. Im lila Blümchen–Badeoutfit sitzt die platinblonde junge Frau auf einer 1970er–Jahre–Blümchen–Liege. Daneben ein Korb und auf der andren Seite eine Liege mit Leo–Decke darauf.
«Happy Birthday Mami I love you sooooooo much», schrieb Klum dazu und garnierte den Post mit unzähligen roten Herzen und Blumen–Emojis.
Dass Mama Erna nach wie vor eine echte Erscheinung ist, dürfte spätestens seit dem Herbst 2024 niemanden mehr überraschen. Denn da stand die damals 80–Jährige erstmals gemeinsam mit Tochter Heidi und Enkelin Leni Klum (21) für eine Werbekampagne vor der Kamera. Für das Unterwäsche–Label Intimissimi posierten die drei Klum–Generationen Seite an Seite.