Heidi Klum gratuliert Sohn Henry mit Baby-Foto zum 18. Geburtstag

Zur Jagd nach neuen Top–Models kommt Heidi Klum übrigens Anfang Oktober nach Deutschland, wie sie in einer weiteren Instagram–Story verrät. Das genaue Datum der neuen Staffel von «Germany's next Topmodel» stehe zwar noch nicht fest. Anfang Oktober werde sie jedoch, zusätzlich zu den bereits über den Sommer hinweg gecasteten Kandidatinnen und Kandidaten, ein offenes Casting abhalten und dafür mit Mann, Hunden, Kind und Kegel wieder in Deutschland wohnen.