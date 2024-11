Heidi Klum: Hier steht sie Prinz William zur Seite

Prinzessin Kate (42) gehe es «wirklich gut», versicherte Prinz William (42) kürzlich. Doch begleiten konnte sie ihn nicht am heutigen Abend: Am 6. November wurde der Earthshot Prize Environmental Award in Kapstadt verliehen. Hochkarätige Gäste wurden geladen. Darunter auch «Germany's Next Topmodel»–Chefin Heidi Klum (51), die nach ihrer schlagzeilenträchtigen Halloween–Party in New York direkt nach Südafrika gejettet war.