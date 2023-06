Heidi Klum: Ihre erfolgreichsten «GNTM»-Siegerinnen der letzten Jahre

Lou-Anne Gleissenebner (20)

Die Österreicherin ist die aktuelle Gewinnerung und räumte im Jahr 2022 den Titel ab. Seitdem ist sie gut gebucht. Sie zierte etwa das Magazin «Faces» und war im Mai zusammen mit ihrer Mama Martina (52) in einer Muttertags-Strecke im Magazin «Madonna» zu sehen. Auf der New York Fashion Week 2022 lief sie für den Designer Christian Siriano und durfte Teil des «Dancer Against Cancer»-Kalenders 2023 sein. Ihre fast 77.000 Instagram-Follower informiert sie regelmässig über ihr neues Jetset-Leben.