Heidi Klum in Köln: So verbringt sie die Zeit bis zum «GNTM»-Finale

Mit Hebebühne zu ihrem übergrossen Konterfei

Am Montag legte sie einen grossen Auftritt in der Kölner Innenstadt hin. Die 52–Jährige fuhr mit dem Auto in einen abgesperrten Bereich am Friesenwall vor, um sich ein riesiges Plakat mit ihrem Konterfei anzuschauen. Heidi Klum ist das neue Testimonial der Marke Calzedonia. Vor dem Plakat an einer Gebäudefassade posierte sie gewohnt gut gelaunt für die Fotografen im blauen Jeans–Look mit passendem Bikinioberteil unter der offenen Jeansjacke.