Heidi Klum ist das neue Gesicht von L'Oréal Paris

«Was für eine Gruppe an Frauen, in die ich mich hier einreihe! Ich bin ein grosser Fan, alle sind wahnsinnig talentiert und zeigen sich als starke Persönlichkeiten, die Frauen weltweit empowern», freut sich die 50–Jährige und spricht im Interview über ihre grössten Vorbilder sowie ihre grösste Stärke. Auch auf einen ganz besonderen Moment in Cannes blickt die Model–Mama zurück. Vor sechs Jahren feierte sie gemeinsam mit ihrem heutigen Ehemann Tom Kaulitz (34) ihr Pärchen–Debüt an der Croisette.