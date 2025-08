Heidi Klum ist zurück aus dem Urlaub - und schon wieder im TV

Anschliessend folgte noch ein kurzes Video vom Flughafen, in dem sie mit verwehten Haaren bei der Abreise zu sehen ist. Der Übergang vom karibischen Chill–Modus zurück in den Showbiz–Alltag scheint Heidi Klum mühelos zu gelingen. Nur wenige Stunden später meldet sie sich bereits aus dem Make–up–Stuhl im Studio von «GMA» in New York. Mit frisch gestyltem Haar und makellosem Make–up präsentierte sich die 52–Jährige bestens gelaunt – bereit für ihren Live–Auftritt.