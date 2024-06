Heidi Klum, Jennifer Lopez und mehr: Rührende Postings zum Vatertag

Schnappschüsse von Jessica Biel und Justin Timberlake

Jessica Biel (42) und Justin Timberlake (43) gaben am Vatertag ungewohnt intime Einblicke in ihren Familienalltag. Beide posteten mehrere Schnappschüsse mit ihren zwei Kindern. Jessica Biel liess ihren Mann wissen: «Du bist so viele Dinge für so viele Menschen. Aber für uns bist du DER FELS. Der Felsen, auf den wir klettern, an den wir uns anlehnen. Der Felsen, der uns vor der Sonne schützt. Und wenn wir uns an dich lehnen, wie immer, werden unsere Hintern auch hoffentlich ewig geerdet sein.» Dann versicherte die Schauspielerin noch: «Wir lieben dich.»