Heidi Klum: Knapp am Höschenblitzer vorbei!

Die «Germany's next Topmodel»–Chefin zeigte sich in den vergangenen Tagen immer wieder mit besonderen Outfits in New York City. Nach einem Broadway–Besuch wurde sie etwa in einem hautengen Jumpsuit mit auffälligem Animal–Print auf der Strasse gesichtet. Zum Leo–Einteiler hatte sie einen dunkelbraunen Trenchcoat in Lederoptik kombiniert sowie eine schwarze Handtasche und eine in Gold verspiegelte XXL–Sonnenbrille. Davor hatte sie auch schon mit einem schräg geschnittenen Minirock oder einem Lederkleid in Kombination mit hohen Overknee–Boots in der Metropole für Aufmerksamkeit gesorgt.