Heidi Klum lässt mit Jimmy Fallon zu «Chai Tea» die Hüften kreisen

Heidi Klum (48) hat in der Talkshow von Jimmy Fallon (47) über ihren Song «Chai Tea with Heidi» gesprochen, für den sie mit Rapper Snoop Dogg (50) zusammengearbeitet hat. Vor der Aufnahme sei sie sehr nervös gewesen, erklärte Klum dem Moderator. Ein gemeinsames Lied mit dem Rapper sei auf ihrer «Bucket List» schon immer ganz oben gestanden. Zudem verriet sie, dass ihr in der Dusche die Idee dazu gekommen sei, das Lied «Baby Jane» (1983) von Rod Stewart (77) mit in den Song einzubauen. Dafür musste sie den Musiker um Erlaubnis bitten, was sich als schwieriger als gedacht herausstellte.