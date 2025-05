Heidi Klum läutet Casting für neue «GNTM»-Staffel ein

Obwohl das Finale der aktuellen «Germany's next Topmodel»–Staffel noch bevorsteht, blickt Heidi Klum (51) bereits in die Zukunft. Wie ProSieben am Freitag mitteilt, finden schon bald die ersten Castings für die 21. Staffel der Modelshow statt: Am 23. und 24. Juni – nur wenige Tage nach dem Ende der aktuellen Folgen – geht die Suche nach den nächsten Topmodels in Köln weiter.