Heidi Klum liefert ersten Teaser auf ihr Halloween-Kostüm 2023

Zu diesem Video–Teaser verlor die TV–Jurorin allerdings bislang keine grossen Worte, sondern postete als Kommentar lediglich eine Reihe von Halloween–Emojis. Im Laufe der kommenden Wochen dürften nun immer mehr Details zu ihrem Kostüm für die grosse Halloween–Party offengelegt werden. Heidi Klums Event findet traditionell am 31. Oktober in New York statt. In der Vergangenheit überraschte sie bereits als Jessica Rabbit, Fiona aus «Shrek» oder als Cyborg.