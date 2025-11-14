Heidi Klum: Mit Bambi im Handgepäck auf dem Weg zur nächsten Awardshow

Nach der Preisverleihung ist vor der Preisverleihung: Einen Tag nachdem Heidi Klum (52) in München mit dem Bambi in der Kategorie Entertainment geehrt wurde, geht es für das Model jetzt nach Berlin. Denn dort wartet schon der nächste Award auf die 52–Jährige. Das goldene Reh aus München hat Klum im Handgepäck dabei.