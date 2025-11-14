Heidi Klum: Mit Bambi im Handgepäck auf dem Weg zur nächsten Awardshow

Nach der Preisverleihung ist vor der Preisverleihung: Einen Tag nachdem Heidi Klum (52) in München mit dem Bambi in der Kategorie Entertainment geehrt wurde, geht es für das Model jetzt nach Berlin. Denn dort wartet schon der nächste Award auf die 52–Jährige. Das goldene Reh aus München hat Klum im Handgepäck dabei.
Auf Instagram teilte Heidi Klum am Freitag ein Foto, das einen Röntgenbild–Monitor an der Sicherheitskontrolle am Flughafen zeigt. Neben Ketten und anderen Gegenständen ist auf der Aufnahme ganz klar die Bambi–Statue samt Sockel zu sehen. «Bambi 2025», schrieb Klum zu dem Post und fügte mehrere Emojis hinzu.
Heidi Klum wird in Berlin als «Global Icon» ausgezeichnet
In Berlin wird Heidi Klum am Freitagabend beim «Women of the Year»–Award von «Glamour» als «Global Icon» geehrt. Neben ihr werden Musikerin Leony, Schauspielerin Madelyn Cline, Rapperin Badmómzjay, «Emily in Paris»–Star Philippine Leroy–Beaulieu, Schauspielerin Ruby O. Fee sowie die syrischen Schwestern Sara und Yusra Mardini ausgezeichnet.
Die Bambi–Verleihung hat Heidi Klum sichtlich genossen: Auf Instagram teilte sie zahlreiche Eindrücke des Abends, darunter Schnappschüsse mit Cate Blanchett und Cher, ein Foto mit Mutter Erna Klum und ein Video mit emotionaler Botschaft an Naomi Campbell, die ihr den Preis überreichte.