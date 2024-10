Heidi Klum möchte ihre «Halloween-Fans» nicht enttäuschen

Auch anderweitig ist ihr anstehender Kostüm–Auftritt in den US–Medien bereits grosses Thema. «Today.com» verriet sie etwa kürzlich, wie es zu ihrer ersten eigenen Halloween–Party in New York City im Jahr 2000 kam. Klum sei damals «in der coolsten Stadt auf dem Planeten» gewesen, habe aber keine Ahnung gehabt, welche Feier sie besuchen sollte. Sie wollte nicht auf einer Party landen, auf der sich niemand verkleidet – und das musste geändert werden: «Wenn ich die Gastgeberin dieser Party bin, muss ich mir ein paar ausgefallene Kostüme einfallen lassen und dafür sorgen, dass die Leute kostümiert sind, sonst kommen sie nicht auf die Party.» Ihre Gäste hätten mittlerweile wirklich Spass daran, sich Outfits auszudenken.