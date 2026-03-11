Heidi Klum offenbart: ADHS ist ihre «Superpower»

Neben ihren zahlreichen Modeljobs realisierte sie unter anderem auch die Reality–Show «Making the Cut», die über drei Staffeln lief. Insgesamt elf Staffeln lang sass sie in der Jury der US–Castingshow «America's Got Talent». Auch in Filmen und Serien übernimmt sie immer wieder Gastrollen. Aktuell leiht sie im Animationsfilm «Hoppers» einem Hai ihre Stimme. Darüber hinaus hat das Multitalent bereits mehrere Songs veröffentlicht. Zuletzt erschien die Kollaboration «Red Eye» mit DJ Diplo (47), die zugleich als Titelsong der aktuellen «GNTM»–Staffel dient. Über all ihre Projekte hält Klum ihre Fans auf Social Media regelmässig auf dem Laufenden.