  3. Heidi Klum offenbart: ADHS ist ihre «Superpower»
Sie sieht es als Vorteil

Heidi Klum offenbart: ADHS ist ihre «Superpower»

Heidi Klum macht ein überraschendes Geständnis: Die «GNTM»–Chefin hat eine «Form von ADHS». Das ermögliche ihr, sich vielen Projekten auf einmal zu widmen.

Heidi Klum nutzt ihr ADHS für ihre Karriere.
Heidi Klum nutzt ihr ADHS für ihre Karriere. imago/Newscom / AdMedia

Heidi Klum (52) lebt mit einer «Form von ADHS». Das macht das Model in einem Interview mit dem «Glamour»–Magazin öffentlich. In der Aufmerksamkeitsdefizit–/Hyperaktivitätsstörung sieht sie jedoch keinen Nachteil – im Gegenteil. «Es ist meine Superpower», betont Klum. «Ich bin wegen meines ADHS sehr hyperaktiv. Ich kann tausend unterschiedliche Sachen auf einmal machen. Ich mache viele Projekte gleichzeitig und lade mir immer noch mehr auf.»

Heidi Klums viele Projekte

Heidi Klum ist seit Jahren für ihr ausgeprägtes Multitasking bekannt. Während sie derzeit für die 22. Staffel der US–Sendung «Project Runway» dreht, läuft hierzulande die 21. Staffel von «Germany's next Topmodel». Seit 20 Jahren prägt sie das Format. Kürzlich erschien ausserdem die zweiteilige Reality–Dokumentation «On & Off the Catwalk», in der ihr Sohn Henry Samuel (20) offen darüber sprach, als Kind stark von ADHS betroffen gewesen zu sein.

Neben ihren zahlreichen Modeljobs realisierte sie unter anderem auch die Reality–Show «Making the Cut», die über drei Staffeln lief. Insgesamt elf Staffeln lang sass sie in der Jury der US–Castingshow «America's Got Talent». Auch in Filmen und Serien übernimmt sie immer wieder Gastrollen. Aktuell leiht sie im Animationsfilm «Hoppers» einem Hai ihre Stimme. Darüber hinaus hat das Multitalent bereits mehrere Songs veröffentlicht. Zuletzt erschien die Kollaboration «Red Eye» mit DJ Diplo (47), die zugleich als Titelsong der aktuellen «GNTM»–Staffel dient. Über all ihre Projekte hält Klum ihre Fans auf Social Media regelmässig auf dem Laufenden.

Von SpotOn vor 57 Minuten
#Heidi Klum
#ADHS