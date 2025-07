Heidi Klum plant angeblich Wiesn-Show aus dem Hofbräuhaus

«GNTM»–Gastgeberin Heidi Klum (52) will angeblich das Oktoberfest auf ihre ganz eigene Art und Weise feiern. Wie die «Bild»–Zeitung erfahren haben will, sendet die Moderatorin am 18. September aus dem Münchner Hofbräuhaus. Bereits am Nachmittag soll es einen roten Teppich vor dem berühmten Wirtshaus geben, anschliessend soll die Aufzeichnung und die Ausstrahlung der Event–Show zur Primetime bei ProSieben folgen.