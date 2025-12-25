Heidi Klum: Romantisches Weihnachtsdate mit Tom Kaulitz

Verlobung vor sieben Jahren

Heiligabend hat für Heidi Klum und Tom Kaulitz auch eine besondere Bedeutung in Sachen Beziehung. Nachdem Klum im Frühjahr 2018 ihre Liebe zu dem Tokio–Hotel–Star öffentlich gemacht hatte, feierten sie am 24. Dezember 2018 ihre Verlobung. Daran erinnerte das Model nun ebenfalls auf Instagram. In einer Story teilte sie ein Bild mit sich und Tom, auf dem der Ring zu sehen ist. Dazu schrieb sie mit Herz–Emojis: «Vor sieben Jahren». Im Jahr 2019 folgte die Hochzeit des prominenten Paares. Für Heidi Klum ist es die dritte Ehe. Mit Ex–Mann Seal (62) hat sie die Kinder Henry, Johan und Lou. Zudem adoptierte Seal Klums Tochter Leni, die aus einer Beziehung mit Flavio Briatore (75) stammt.